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فرنسا: مجلس الشيوخ يصوت لصالح قانون يخص ارتداء الحجاب

فرنسا: مجلس الشيوخ يصوت لصالح قانون يخص ارتداء الحجاب
رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء الماضي، لصالح تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية"، معتبرين أن الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).

وفي التفاصيل، تم اعتماد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" وعارضته الحكومة الفرنسية، بأغلبية 160 صوتًا مقابل 143 ضده.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره، مما يعني أنه لا يزال من الممكن إلغاء التعديل.

ويأتي التصويت بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية، في محاولة لحماية فرنسا من "المتطرفين" وتعزيز احترام القيم الفرنسية.

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