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كوريا الشمالية تنوي استئناف تجاربها النووية والصاروخية

كوريا الشمالية تنوي استئناف تجاربها النووية والصاروخية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، وذلك مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه كيم جونغ أون تأهبه لمواجهة طويلة الأمد مع أمريكا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، فيما يرجح أنه إشارة الى برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى والأسلحة النووية".

وأضافت: "السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن".

وترأس كيم اجتماع المكتب السياسي الذي بحث في تقرير قُدم اليه يتضمن تحليلا للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وتهيئة الإجراءات المضادة للولايات المتحدة في المستقبل.



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