دولي

الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى أمريكا بسبب شبكات (5G)

الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى أمريكا بسبب شبكات (5G)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلاتها إلى أمريكا، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الخامس (5G) في بعض المطارات.

وقالت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA): "إنها أصدرت نصائح تتعلق بالسلامة لشركات الطيران"، وفق (روسيا اليوم)..

حيث ألغت الخطوط الجوية البريطانية عدداً من الرحلات الجوية من مطار هيثرو في لندن إلى بوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وذكرت شركة الطيران في بيان: "السلامة هي أولويتنا دائما، نحن نراقب الوضع في الولايات المتحدة عن كثب وسنواصل مراجعة جدولنا في الساعات القليلة القادمة".

وأضافت: "نشعر بخيبة أمل لأن بعض عملائنا يواجهون اضطرابات محتملة وسنطلعهم في أقرب وقت ممكن على أي تغييرات تطرأ على خطط سفرهم".

وتابعت: "أن بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تشغلها طائرات (بوينغ 777) تستخدم طائرات مختلفة أكبر مثل طائرة (إيرباص A380) لضمان استمرار سفر الناس في نفس اليوم الذي حجزوا فيه".


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