المطران حنا: نراهن على شعبنا الفلسطيني وأصالته ووعيه ووحدته

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إننا اكدنا ونؤكد مجددا بأن رهاننا الحقيقي هو على شعبنا ، فوحدة هذا الشعب ووعيه ووطنيته الحقة والتزامه بانتماءه لهذه الارض وقضيتها العادلة هو الكفيل بأن نكون اقوياء في مواجهتنا للتحديات والعواصف التي تحيط بنا.وأضاف المطران حنا: "مسألة الوعي والوحدة الفلسطينية ليست ترفا فكريا بل هي مطلب حقيقي واساسي من اجل ان نكون اقوياء في دفاعنا عن عدالة قضيتنا".وأوضح أن اولئك الذين عملوا على تقسيمنا وشرذمتنا انما هدفهم الاساسي اضعافنا كما ان مسألة الوعي مستهدفة ومستباحة وخاصة لدى شريحة الشباب ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حيث يراد لهذه الشريحة المستهدفة ان تعيش حالة تيه وضياع وابتعاد عن الانتماء الوطني.وتابع حنا: "شريحة الشباب تتعرض اليوم لحملة غير مسبوقة تستهدف حالة الوعي الجماعي والوطني ويجب ان يواجه هذا بالتربية الحقيقية بدءا من المنازل ومرورا بالمدارس والمؤسسات التعليمية كلها".وختم بالقول: "نشهد الكثير من المظاهر السلبية في مجتمعنا وهنالك من يعمل لادخال هذه المظاهر وتكريسها في وطننا خدمة لاجندات غير وطنيه وغير انسانية، فكما سُرقت الارض ويتم استهداف المقدسات والاوقاف هنالك ايضا هجمة غير مسبوقة على الثقافة والوعي الوطنيين ولذلك وجب ان نرتقي جميعا الى مستوى المسؤولية وان نعالج هذه الحالة، فالتيه والضياع والانحراف لا يواجه الا بالتربية الصحيحة المبنية على أسس متينة ملؤها القيم الاخلاقية والانسانية والروحية والوطنية".