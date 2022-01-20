بيرو تعلن إغلاق موانئها بعد ثوران بركان تونجا

رام الله - دنيا الوطنأعلن المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو، اليوم الخميس، عن إغلاق 80 ميناء على الساحل البيروفي، بعد تسجيل اضطرابات أعلى من الأمواج المعتادة، نتيجة للانفجار البركاني الذي تم حدث السبت الماضي في نوكوالوفا فى تونجا.وقالت قناة (تلي سور الفنزويلية ): "إن المعهد الوطني أيضاً حث السلطات المحلية على الساحل لبلد الأنديز على إبلاغ السكان بأنظمة الدفاع المدني ، للتنبؤ بالوفيات والخسائر المحتملة في السلع المادية".كما وقامت البحرية البيروفية بتعليق أنشطة الصيد والرياضة والأنشطة الترفيهية بالقرب من البحر ؛ وكذلك تأمين القوارب وتجنب المعسكرات في مناطق الشاطئ أثناء وجود الأمواج.وأضاف المعهد: "نحث سكان السواحل والقائمين على أنشطة الموانئ والصيد والرياضة والترفيه على الالتزام بالإجراءات الأمنية المعمول بها في حال حدوث موجات غير طبيعية محتملة ، تفاديا للحوادث والأضرار الشخصية والمادية".ويشار إلى أن بركان تونجا تسبب عن أضرار كبير فى جميع البلدان التى تطل على المحيط الهادئ، وذلك فى أعقاب كارثة تسونامي بعد ثوران البركان تحت الماء، فقد جعل الجزر مغطاة بطبقة من الرماد البركاني بينما فى المناطق الساحلية.