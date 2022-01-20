غرق امرأتين وفقدان ستة مهاجرين في غرق مركب بماليزيا





وأضاف: "أنه تم رصد القارب بمياه (بولاو بنتان) بإندونيسيا إلى المياه الماليزية، وقاموا بتوجيه المعلومات إلى أصول القوات البحرية الملكية الماليزية".





رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، عن غرق امرأتين وفقدان ستة مهاجرين؛ جراء غرق قارب كان يقل على متنه 27 مهاجرًا غير شرعي، في مياه مضيق (رامونيا) بالقرب من منطقة كوتا تينجي من ولاية جوهور، جنوبي البلاد.وقال نور الحزام زكريا اللواء البحري الأول في الولاية، في تصريح له: "إنه تم العثور على 19 شخصًا ناجين من بينهم 10 نساء وتسع رجال، في حين تم العثور على امرأتين غارقتين، ومازل هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين".