شاهد: هذا ما خلفه بركان تونجا بجزر المحيط الهادئ

رام الله - دنيا الوطنخلف بركان تونجا أضراراً كبير في جميع البلدان التى تطل على المحيط الهادئ ، إثر أعقاب كارثة تسونامي بعد ثوران البركان تحت الماء، وفقا لقناة (تيلى سور) الفنزويلية.وعرضت القناة عدداً من الصور الجديدة التى تبين مدى الدمار والأضرار التى تسبب فيها البركان وأمواج تسونامي، والتي خلفت ما لا يقل عن ثلاثة قتلى ودمرت الاتصالات.فيما قال عدد من الخبراء: "إن الروابط الهاتفية الدولية قد تمت استعادتها لكن إصلاح كابل بحرى مقطوع بين المحيطات قد يستغرق أسابيع، وهذا يعنى أن أضرار تونجا لا تزال غير معروفة إلى حد كبير عن العالم الخارجي، مع القليل من المعلومات المتاحة عن حجم الدمار".كما نشرت القنصلية التونجية في المملكة المتحدة، صوراً تظهر سيارات وطرقًا ومبانيًا في العاصمة نوكو ألوفا ، مغطاة بطبقة من الرماد.