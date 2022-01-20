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وزارة النفط العراقية تكشف تكلفة أنبوب نفط "العراق - الأردن"

وزارة النفط العراقية تكشف تكلفة أنبوب نفط "العراق - الأردن"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النفط العراقية، أن الكلفة التخمينية لمشروع إنشاء أنبوب بطول 1600 كيلومتر لزيادة الصادرات النفطية من العراق إلى الأردن، تقدر بنحو تسعة مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن: "المشروع يهدف إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل في اليوم، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي الى أكثر من (3-6) ملايين برميل في اليوم، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً".

وأضافت: "أن المشروع هو مشروع استثماري واقتصادي واستراتيجي وتنموي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات".

وأوضحت أن المشروع "يؤمن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا".

وأكدت أن المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتلاف ما، لافتة إلى "وجود الكثير من التصريحات والكتابات غير الدقيقة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بشأن المشروع".

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