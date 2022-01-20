قوة خاصة إسرائيلية تفشل باختطاف نشطاء من "الكتلة الإسلامية" ببيرزيت

وحمل منسق الكتلة الإسلامية الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة نشطاء الكتلة الإسلامية والطلبة المعتصمين داخل الجامعة.



كما وحمل عويضات إدارة الجامعة المسؤولية عن سلامة كافة الطلبة المعتصمين داخل الجامعة، ودعاها إلى الوقوف عند مسئولياتها.



وتواصل الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت لليوم العاشر على التوالي، اعتصامها تحت شعار "مستمرون"، لاستعادة الإرث الوطني لجامعة بيرزيت.



ويشهد الاعتصام حضورًا مكثفًا من طلبة الجامعة المتضامنين مع الحراك الطلابي، في ظل أجواءٍ من التكاتف والترابط، وشغل الوقت بعدد من الأنشطة الإبداعية والإنجازات الثقافية، مطالبا بإقالة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة عنان الأتيرة ونائب رئيس الجامعة غسان الخطيب.



وتتضمن مطالب الحراك تنفيذ ما تم توقيع العمل عليه في الاعتصام الطلابي الماضي 8/11/2021، وعدم محاسبة أي طالبٍ على خلفية عمله النقابي والسياسي داخل أسوار الجامعة، سواءً كان ينتمي لأطرٍ طلابية أو مستقل.



وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت قبل نحو أسبوعين، محيط جامعة بيرزيت واعتقلت عددا من الطلاب وممثلي الكتل، من بينهم ممثل الكتلة الإسلامية الطالب الجريح إسماعيل البرغوثي، والذي مددت اعتقاله ونقلته إلى سجن مجدو.







رام الله - دنيا الوطنلاحقت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، الليلة الماضية، سيارة تقل عددًا من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وفشلت في اختطافهم واعتقالهم.وأفاد منسق الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت نادر عويضات أن قوة خاصة لجيش الاحتلال لاحقت عددًا من أبناء الكتلة الإسلامية عقب انتهائهم من زيارة الطالب قسام نخلة الذي أفرج عنه بعد اعتقاله على مدخل الجامعة قبل نحو أسبوعين.وأوضح أن قوات الاحتلال لاحقت أبناء الكتلة أثناء توجههم لزيارة منزل ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة الأسير الجريح إسماعيل البرغوثي، ثم انسحب قوات الاحتلال عند دخولهم لمدخل جامعة بيزيت.