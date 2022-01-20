مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: "إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته"، وفق (وفا).ويشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض إلى اقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.