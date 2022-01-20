المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترمب منع نشر وثائق اعتداء الكابيتول

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الأربعاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الحفاظ على سرية وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير من العام الماضي.وسعى ترامب لمنع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول، بحسب ما جاء على موقع (فرانس 24).وفي التفاصيل، أيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق.وحاول ترمب استخدام صلاحيته كرئيس سابق بالحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، في محاولة لابقاء تلك المتعلقة بالاعتداء بعيداً عن لجنة التحقيق.