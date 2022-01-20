(هآرتس): إسرائيل هدمت منزل صالحية رغم معرفتها أنه جزء من منزل أمين الحسيني

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الخميس: إن بلدية الاحتلال في القدس، هدمت منزل عائلة صالحية في حي الشيخ، رغم معرفتها المسبقة بأن المنزل "مبنى تاريخي"، ويجب الحفاظ عليه.ووفق الصحيفة، فإن منزل عائلة صالحية جزء من منزل عائلة الحاج أمين الحسيني التاريخي، وكان يستخدم كمخزن تابع له في ذلك الوقت.وذكرت أن هدم المنزل نفذ رغم قرار "اللجنة المحلية للتنظيم" بعدم هدمه ولم تصدر قرارا بذلك كما هو متبع عادة.وأكدت (هآرتس) أن المبنى يظهر في وثائق قبل مائة عام، وفي صور التقطها طيارون ألمان خلال الحرب العالمية الأولى، وأيضا في خرائط الانتداب البريطاني.