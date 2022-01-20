شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن عدد الإصابات والوفيات بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة تعلن عدد الإصابات والوفيات بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة، و(294) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (85) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (1253)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية: "إن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (192503) إصابة، والحالات النشطة (1830) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (188938) حالة، والوفيات (1735) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (47) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (36) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1957960) جرعة، فيما تلقى (563171) شخصاً التطعيم.

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