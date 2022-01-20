إسرائيل تعتزم شراء ثلاث غواصات متطورة من ألمانيا



وأوضحت القناة أن إسرائيل ستشتري ثلاث غواصات من سلسلة جديدة تسمى "ديكر" بقيمة تقارب ثلاثة مليارات يورو، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



كما ستقوم الحكومة الألمانية بتمويل جزء من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017، كما سيتم تسليم الغواصة الأولى إلى البحر في غضون تسع سنوات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن وزارة الجيش الإسرائيلية تعتزم شراء ثلاث غواصات متطورة من نظيرتها الألمانية.وبحسب القناة، فقد أقيم في تل أبيب احتفال توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام وزارة الجيش اللواء احتياط أمير إيشيل، والمدير العام لشركة تيسين كروب الألمانية الدكتور رولف ورز.