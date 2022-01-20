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الشخرة: نتوقع أن تصل الإصابات بـ(كورونا) من خمسة إلى عشرة آلاف إصابة يومياً

الشخرة: نتوقع أن تصل الإصابات بـ(كورونا) من خمسة إلى عشرة آلاف إصابة يومياً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال كمال الشخرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بشكل نسبي، سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.

وأضاف الشخرة في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "نتوقع أن يصل عدد الإصابات بفيروس (كورونا) من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف إصابة يومياً في فلسطين خلال الأيام القادمة".

وذكر: "للأسف سجلت بعض المحافظات ما نسبته إيجابي خلال سحب العينات من 25 – 30%"، لافتًا إلى أن نسبة العينات الإيجابية في قطاع غزة وصلت إلى 20%، في حين وصلت في الضفة الغربية والقدس إلى 19%".

وتابع: "وهذا شيء خطير، لأن نسبة الإصابات التي تظهر من الممكن أن تكون 3-4 أضعاف على أرض الواقع، مشيراً إلى أن نسبة الفحوصات التي سُحبت خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت 5177 عينة، وأن النسبة الإيجابية منها كانت 19%، وقطاع غزة سجل منها 20%".

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