السودان: البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء

رام الله - دنيا الوطنكلّف عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعمال الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.واطلع البرهان وكلاء الوزارات الذين التقاهم، مساء أمس الأربعاء، بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، على تطورات الأوضاع بالبلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.ووجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الوكلاء، بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة، بحسب وكالة أنباء السودان.وشدد البرهان على "ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن الوطن والتي يتبناها غير الوطنيين من أبناء الوطن".وأوضح نصر الدين أحمد محمد، وكيل وزارة الاعلام المكلف، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الاجتماع "أكد على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المؤسف الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر إنتخابات نزيهة".