عربي

السودان: البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء

السودان: البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء
عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
رام الله - دنيا الوطن
كلّف عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعمال الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.

واطلع البرهان وكلاء الوزارات الذين التقاهم، مساء أمس الأربعاء، بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، على تطورات الأوضاع بالبلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الوكلاء، بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة، بحسب وكالة أنباء السودان.

وشدد البرهان على "ضرورة  الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن الوطن والتي يتبناها غير الوطنيين من أبناء الوطن".

وأوضح نصر الدين أحمد محمد، وكيل وزارة الاعلام المكلف، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الاجتماع "أكد على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع المؤسف الذي تعيشه وفرض سيادة  الدولة  لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر إنتخابات نزيهة".

أخبار ذات صلة

الأرصاد المصرية تحذر من موجة البرد القارس الذي تضرب البلاد

الأرصاد المصرية تحذر من موجة البرد القارس الذي تضرب البلاد

الجزائر تعلن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام بسبب (كورونا)

الجزائر تعلن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام بسبب (كورونا)

الرئيس التونسي يقرر وقف منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء

الرئيس التونسي يقرر وقف منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء

السعودية تعلن شروط التقدم لأداء العمرة

السعودية تعلن شروط التقدم لأداء العمرة

جمعية المترجمين العرب تختتم خمس دورات في اللغات المختلفة

جمعية المترجمين العرب تختتم خمس دورات في اللغات المختلفة

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2021

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم الخميس؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم الخميس؟

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

راصد جوي: الهطولات تتراجع وتتوقف عند ساعات الفجر ومنخفض ماطر الأحد المقبل

راصد جوي: الهطولات تتراجع وتتوقف عند ساعات الفجر ومنخفض ماطر الأحد المقبل

أبو مرزوق:على فتح وقف الإقصاء أو الإعلان بأن لجنتها المركزية أعلى سلطة مقررة بالبلاد

أبو مرزوق:على فتح وقف الإقصاء أو الإعلان بأن لجنتها المركزية أعلى سلطة مقررة بالبلاد

&#34;التعليم&#34; بغزة: الخميس دوام طبيعي بمدارس القطاع ويبدأ الساعة الثامنة صباحاً

"التعليم" بغزة: الخميس دوام طبيعي بمدارس القطاع ويبدأ الساعة الثامنة صباحاً

غنيم: مشاكل فنية في الشبكة ونسبة الفاقد العالية تتسبب في نقص كميات المياه

غنيم: مشاكل فنية في الشبكة ونسبة الفاقد العالية تتسبب في نقص كميات المياه

منوعات

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين &#34;هعلمك إزاي تبقى راجل&#34;

سمية الخشاب توجه رسائل قاسية للمتحرشين "هعلمك إزاي تبقى راجل"

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

نجمة بريطانية شهيرة تتقاضى مبلغ خيالي بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام بطريقة مبهرة

&#34;الرئة عندي لا تتحمل&#34;.. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

"الرئة عندي لا تتحمل".. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى &#34; فخورة فيكِ&#34;

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى " فخورة فيكِ"

رانيا يوسف.. &#34;لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل&#34;

رانيا يوسف.. "لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل"

عربي

السودان: البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء

السودان: البرهان يكلف وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء

الأرصاد المصرية تحذر من موجة البرد القارس الذي تضرب البلاد

الأرصاد المصرية تحذر من موجة البرد القارس الذي تضرب البلاد

الرئيس التونسي يقرر وقف منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء

الرئيس التونسي يقرر وقف منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء

السعودية تعلن شروط التقدم لأداء العمرة

السعودية تعلن شروط التقدم لأداء العمرة