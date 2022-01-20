الأرصاد المصرية تحذر من موجة البرد القارس الذي تضرب البلاد

رام الله - دنيا الوطنأفاد محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية بمصر، اليوم الخميس، أن شهر كانون الثاني/ يناير يعتبر من أكثر الأشهر التي يكون بها برد، مؤكداً إلى أن موجة البرد طويلة في هذه الفترة.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (صالة التحرير) على قناة صدى البلد: "إن الموجة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأن هذه الموجة بدأت ومستمرة لـ 15 يوماً".وأضاف: "أن البلاد الآن في الشهر الأول من فصل الشتاء، ومتبقي شهران، ولذلك على الجميع توخى الحذر و ارتداء الملابس الشتوية".