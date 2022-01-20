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كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم الخميس؟

كيف تبدو حالة الطرق بمدينة غزة اليوم الخميس؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الخميس، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت "المرور" لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.

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