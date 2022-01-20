قناة إسرائيلية تكشف عن ضربة أمنية جديدة داخل سجون الاحتلال



ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإن هذين الأسيرين يشتبه بمساعدتهما للأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، والذين تم إعادة اعتقالهم مرة أخرى، مؤكدةً أن الأسيرين أجريا الاتصالات بدون أي إشراف من قبل السجانين الإسرائيليين.



وتمكن في وقت سابق، ستة أسرى من انتزاع حريتهم لأيام معدودة من سجن جلبوع، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم، وهم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وزكريا زبيدي.





رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن ضربة أمنية تلقتها مصلحة السجون الإسرائيلية خلال الفترة الماضية تمثلت بتمكّن أسيرين فلسطينيين من إجراء اتصالات هاتفية رغم الحظر المفروض عليهما.