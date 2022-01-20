شاهد: مصرع ستة أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر حريق بدار المسنين بإسبانيا











رام الله - دنيا الوطنلقي ستة مسنين مصرعهم، في دار للرعاية بمدينة مونكادا بمقاطعة فالنسيا الإسبانية، ذلك إثر حريق اندلع في المكان.وقال زيمو بويج، رئيس وزراء المقاطعة للصحفيين: "إنه تم نقل 18 مصابا إلى المستشفى، اثنان منهم فى حالة حرجة، وفق (روسيا اليوم).واستطاع رجال الإطفاء من إخماد الحريق خلال ساعة واحدة، إلا أن الدخان الكثيف وألسنة اللهب تسببت فى أضرار واسعة النطاق.بدورها، أفادت شرطة المدينة بأن المبنى كان يأوى 81 شخصاً أثناء الحريق.، قائلةً: "لا نريد التكهن، لكن كل شيء يشير إلى أن السبب هو تماس كهربائى فى جهاز للتنفس الصناعي".