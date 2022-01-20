دولي

بايدن: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً في حال غزوها أوكرانيا

بايدن: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً في حال غزوها أوكرانيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، تحذيره من أن "كارثة" ستواجه روسيا في حال غزوها أوكرانيا، مهدداً أيضاً بعقوبات قاسية على موسكو.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، مع مرور عام على توليه الرئاسة: "أعتقد أن بوتين لا يريد حرباً شاملة مع أوكرانيا، لكنه سيدفع ثمناً باهظاً في حال فعل ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا فعلوا ما يستطيعون فعله فستكون كارثة لروسيا"، مؤكداً أن البنوك الروسية لن تكون قادرة على التعامل بالدولار إذا تم غزو كييف.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الروسي، أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية جداً إذا تحركت عسكريا ضد جارتها، مهدداً بأن الولايات المتحدة ستزيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

يشار إلى أن الدول الغربية وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها مؤخراً بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جانبها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، نافيةً وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.​​​​​​​

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