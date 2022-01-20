الجزائر تعلن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام بسبب (كورونا)



















رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، عن تعليق دوام المدارس لعشرة أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة اعتبارا من اليوم الخميس.وترأس تبون اجتماعاً استثنائياً لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، وبعد نقاش طويل حول تطور الوباء والإجراءات الوقائية، أكد الجميع أن الوضعية الوبائية تحت السيطرة لحد الآن رغم الانتشار السريع للإصابات بـ(كورونا)، خاصة في الوسط المدرسي، وفق (الوكالة الأنباء الجزائرية).وبناء على ذلك تقرر تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في الأطوار التعليمية الثلاث ابتداء من اليوم الخميس.وفيما يتعلق بقرار غلق الجامعات، يرجع ذلك إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة موعد الامتحانات، وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.