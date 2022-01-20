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عالمياً.. أكثر من خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا)

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 337 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 مليون وفاة، وفق جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

ووفقاً لبيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 337.150.590، وإجمالي الوفيات 5.563.818، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ857.674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 68.508.181.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ622.121 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 23.433.277.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 487.202 وإجمالي إصابات   37.901.241

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ316.852 وإجمالي إصابات 10.716.397. 

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 301.789 وإجمالي إصابات 4.434.758.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 203.645 وإجمالي إصابات 2.668.224.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 153.378 وإجمالي إصابات 15.610.069.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.192 وإجمالي إصابات 4.275.528

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 142.205 وإجمالي إصابات 9.219.391.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 132.132 وإجمالي إصابات 6.231.909.

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