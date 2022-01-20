شؤون فلسطينية

دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف الاستيطان

دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف الاستيطان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت أربعة دول أوروبية الاحتلال إلى التراجع عن قرار التوسّع الاستيطاني في القدس الشرقية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تشكّل عقبة إضافية أمام حلّ الدولتين.

ويأتي ذلك في بيان صحفي مشترك لكل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، مؤكدين أنها تشكّل عقبة إضافية أمام حل الدولتين.

وحثّ البيان سلطات الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية، مشدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقف في طريق تحقيق سلام عادل وشامل.

وقالت الدول الأربع في بيانها: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، ونحث الحكومة الإسرائيلية على وقف إخلاء وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، الأمر الذي يساهم في تأجيج التوترات على الأرض".

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