شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وشديدة البرودة

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وشديدة البرودة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة  فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والليلة، يكون الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو  بارداً نهاراً إلى شديد البرودة  ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة  ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح تدريجياً ويحتمل في ساعات الليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية، وتشكل الصقيع والانجماد صباح الخميس ومساء الخميس وصباح الجمعة.

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