الاحتلال يجمّد قرار هدم مسجد التقوى بالعيساوية حتى منتصف فبراير

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، تجميد قرار هدم مسجد التقوى في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة حتى تاريخ 14 شباط/فبراير القادم.وكانت سلطات الاحتلال أصدرت الأربعاء الماضي قرارا بهدم المسجد الذي لا يزال قيد الإنشاء، خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار؛ بحجة "عدم الترخيص".وصدر القرار بعد نحو أسبوع من اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية الشرقية من العيساوية وتصوير المسجد وعدد من الأبنية المحيطة به.وعقب ذلك، أطلق نشطاء وفعاليات مقدسية، حملة إلكترونية لمنع هدم المسجد، عبر وسم #لن_تهدم_مساجدنا ، ووسم #انقذوا_مسجد_التقوى.