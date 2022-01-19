أبو مرزوق:على فتح وقف الإقصاء أو الإعلان بأن لجنتها المركزية أعلى سلطة مقررة بالبلاد



وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



كما انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.



كما انتخبت روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن التجهيز لعقد المجلس المركزي الفلسطيني دون توافق وطني، وبرسم مسبق لمخرجاته، "تعبير عن نهج الإقصاء الذي تمارسه فتح، ومصادرتها لحق الشعب في اختيار قيادته"، وفق تعبيره.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن على فتح التوقف عن هذا السلوك، والالتزام بالشراكة دون إقصاء أحد، أو "فلتعلن صراحة بأن لجنتها المركزية هي أعلى سلطة مقررة في البلاد".وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح جددت وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.جاء ذلك خلال اجتماعا لها مساء أمس الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.