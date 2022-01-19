شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة: الخميس دوام طبيعي بمدارس القطاع ويبدأ الساعة الثامنة صباحاً

"التعليم" بغزة: الخميس دوام طبيعي بمدارس القطاع ويبدأ الساعة الثامنة صباحاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدوام سيكون طبيعياً بمدارس القطاع غداً، ويبدأ الساعة الثامنة صباحاً.

وأوضحت في تصريح لـ  "دنيا الوطن"، أن "الدوام طبيعي في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال ويبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحاً".

ويضرب فلسطين هذه الليلة منخفض جوي، مصحوب بعواصف رعدية وهطول كثيف للأمطار.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة، دعوات من قبل بعض النشطاء، بضرورة إصدار قرار تعليق الدوام غداً نظراً للحالة الجوية السائدة.

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