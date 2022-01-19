غنيم: مشاكل فنية في الشبكة ونسبة الفاقد العالية تتسبب في نقص كميات المياه

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم مع رئيس وأعضاء بلدية سيلة الظهر السبل والآليات الكفيلة لحل الإشكاليات التي تعاني منها البلدة وتتسبب في نقص وصول المياه لعدد من الأحياء فيها.حيث أوضح المهندس غنيم ان ابعاد نقص المياه تعود الى وجود مشاكل فنية مرتبطة باهتراء مقاطع في شبكة المياه الحالية، والتي تتسبب بوجود نسبة عالية من الفاقد، وكذلك التعديات المستمرة على خط المياه الناقل والتي تؤدي إلى عدم وصول المياه إلى المناطق المرتفعة.وفي هذا الجانب أكد المهندس غنيم على الطواقم الفنية في سلطة المياه ستقوم برصد الإشكاليات الحالية ووضع تقييم واضح لوضع الشبكة لتلافي الإشكاليات الحالية وتحسين الوضع المائي للاستفادة الكاملة من الحصة المائية المرصودة لبلدة سيلة الظهر، حيث ان الكميات المزودة لها كافية لتلبية احتياجاتها.هذا وأشاد الحضور بجهود سلطة المياه واستجابتها السريعة لتوفير الاحتياجات اللازمة للتجمعات الفلسطينية وحرصها على تأمين المياه وتقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.