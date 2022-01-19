دولي

مرة أخرى.. الائتلاف الحكومي في إسرائيل يواجه أزمة جديدة

مرة أخرى.. الائتلاف الحكومي في إسرائيل يواجه أزمة جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل، مرة أخرى، أزمة جديدة تهدد استقراره في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون بادرت إليه عضو الكنيست عن (تيكفا حاداشا) شارين هاسكيل، للاعتراف بمزارع منفردين في النقب والجليل.

وتدرس (القائمة العربية الموحدة) مقاطعة كل عمليات التصويت المرتقبة في الهيئة العامة اليوم احتجاجاً على الإقرار. 

وقد يشارك حزبا (العمل) و(ميرتس) في التصويت خلافاً للانضباط الكتلوي.

وبدوره رحب رئيس (الصهيونية المتدينة)، بتسالئيل سموتريتش، بتمرير القانون: قائلاً إنه "سيساهم في الحفاظ على أراضي الدولة"، وفق تعبيره 

وأضاف أنه لأول مرة يبدأ الطرف اليميني في الحكومة في الإصرار على الموضوع الذي يهمه - الصهيونية.

وفي وقت سابق أقرت (كنيست) بالقراءة التمهيدية مشروع قانون طرح حزب (الصهيونية المتدينة) يسمح بمصادرة ممتلكات من سارقي معدات ومحاصيل زراعية تساوي الضرر الذي ألحقوه.

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