مرة أخرى.. الائتلاف الحكومي في إسرائيل يواجه أزمة جديدة



وبدوره رحب رئيس (الصهيونية المتدينة)، بتسالئيل سموتريتش، بتمرير القانون: قائلاً إنه "سيساهم في الحفاظ على أراضي الدولة"، وفق تعبيره





وأضاف أنه لأول مرة يبدأ الطرف اليميني في الحكومة في الإصرار على الموضوع الذي يهمه - الصهيونية.



وفي وقت سابق أقرت (كنيست) بالقراءة التمهيدية مشروع قانون طرح حزب (الصهيونية المتدينة) يسمح بمصادرة ممتلكات من سارقي معدات ومحاصيل زراعية تساوي الضرر الذي ألحقوه.

وقد يشارك حزبا (العمل) و(ميرتس) في التصويت خلافاً للانضباط الكتلوي.