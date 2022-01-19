انتزاع قرار بتأجيل هدم مدرسة عين سامية شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان مساء اليوم الأربعاء، أن مركز القدس للمساعدة القانونية بالتعاون مع الهيئة تمكن من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال في القدس بعدم هدم مدرسة عين سامية الأساسية المختلطة شرق رام الله لمدة 10 أيام.وكانت طواقم ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة صباح اليوم، وأبلغت المتواجدين هناك بنتيها تنفيذ عملية هدم للمدرسة.وأشار شعبان في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن محامي مركز القدس سيقدم أوراقا لمحكمة الاحتلال خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على ترخيص للمدرسة المبنية في منطقة يسكنها نحو 300 مواطن من بدو الكعابنة.وأضاف، أن المدرسة شيدتها الهيئة يوم السبت الماضي، في ظل أن المنطقة مهددة بالاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال.وأوضح أن المدرسة سيتفيد منها نحو 50 طالبا من أبناء المنطقة، وأن هؤلاء الطلبة كان يضطرون لسلك عدة كيلو مترات للوصول إلى مدرستهم في كفر مالك، ويضطرون لتحمل البرد القارص في الشتاء، والحر في فصل الصيف نظرا للمسافة الطويلة التي يسيرونها.يشار إلى أن هذه المدرسة هي 16 من مدارس التحدي التي بنتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المناطق المهددة بالمصادرة والاستيلاء.