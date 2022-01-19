مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات يصدر بياناً بشأن أحداث جامعة القدس





وناقش المجلس في الاجتماع، آخر التطورات بخصوص ما قام به رئيس جامعة القدس من إجراءات تعسفية منافية ومخالفة لكافة القوانين والأعراف تمثلت في فصل رئيس وبعض أعضاء نقابة العاملين في الجامعة على خلفية عملهم النقابي المشروع.









وتابع البيان: لقد قام الاتحاد بالتحرك وعلى كافة الأصعدة لثني فرعون جامعة القدس د. عماد أبو كشك عن قراره الظالم، حيث قام ببعض الإجراءات النقابية كما تم التوجه الى وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ورئاسة الوزراء إضافة الى العديد من المؤسسات الحقوقية والعمالية، حيث اكد الجميع رفضهم لإجراءات الفصل باعتبارها غير قانونية، وقاموا بمطالبة إدارة جامعة القدس بالعدول عن قرارها الجائر ولم يكن من رئيس وإدارة جامعة القدس الا ان استمروا في تعنتهم وضربوا بعرض الحائط كافة هذه المطالبات.



ووفق البيان، فإن اتحاد نقابات أساتذة وموظفين الجامعات الفلسطينية يكرر رفضه التام لما قام به رئيس جامعة القدس بحق رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الجامعة ويطالبه بالعدول عن هذا القرار، وإعادة كل من رئيس النقابة د. مجدي حمايل وأمين سر النقابة د. عبد الله نجاجرة، وجميع المفصولين على خلفية عملهم النقابي والوطني الى أماكن عملهم دون قيد او شرط، وفي حال عدم تلبيته لهذا المطلب فان الاتحاد سيبدأ بإجراءات تصعيدية تبدء بتعليق الدوام في كافة الجامعات الفلسطينية يوم 7/2/2022 وسيتلوه إجراءات لاحقة متصاعدة سيتم الإعلان عنها في حينه.



ويطالب الاتحاد مجلس أمناء جامعة القدس بإقالة د. عماد أبو كشك، اذ ان استمرار وجوده على رأس الهرم الإداري في الجامعة يشكل خطرا يتهدد الجامعة وينذر بانهيارها.



ويتوجه الاتحاد الى فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بالتدخل لإنهاء الأزمة وانصاف الموظفين المفصولين ولإنقاذ جامعة القدس من الانهيار.



مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية



نقابة جامعة النجاح الوطنية نقابة الجامعة العربية الأمريكية- جنين نقابة جامعة بيرزيت نقابة جامعة بيت لحم نقابة جامعة فلسطين التقنية- خضوري نقابة جامعة القدس نقابة جامعة الخليل نقابة جامعة بوليتكنيك فلسطين

وأكد الاتحاد على أن الإجراءات التي اتخذها رئيس جامعة القدس د. عماد أبو كشك بحق رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الجامعة تأتي تتويجا للهيمنة والاستبداد، والتحكم بكل موارد ومقدرات الجامعة وموظفيها من قبل رئيس الجامعة دون حسيب او رقيب، وان ما يجري في جامعة القدس ما هو الا تجسيد للمقولة " السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" الأمر الذي يجب على الجميع العمل وبكل الوسائل لوقفه بهدف انقاذ جامعة القدس، ذلك الصرح العلمي الشامخ من الانهيار والدمار.وتابع البيان: لقد قام الاتحاد بالتحرك وعلى كافة الأصعدة لثني فرعون جامعة القدس د. عماد أبو كشك عن قراره الظالم، حيث قام ببعض الإجراءات النقابية كما تم التوجه الى وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ورئاسة الوزراء إضافة الى العديد من المؤسسات الحقوقية والعمالية، حيث اكد الجميع رفضهم لإجراءات الفصل باعتبارها غير قانونية، وقاموا بمطالبة إدارة جامعة القدس بالعدول عن قرارها الجائر ولم يكن من رئيس وإدارة جامعة القدس الا ان استمروا في تعنتهم وضربوا بعرض الحائط كافة هذه المطالبات.ووفق البيان، فإن اتحاد نقابات أساتذة وموظفين الجامعات الفلسطينية يكرر رفضه التام لما قام به رئيس جامعة القدس بحق رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الجامعة ويطالبه بالعدول عن هذا القرار، وإعادة كل من رئيس النقابة د. مجدي حمايل وأمين سر النقابة د. عبد الله نجاجرة، وجميع المفصولين على خلفية عملهم النقابي والوطني الى أماكن عملهم دون قيد او شرط، وفي حال عدم تلبيته لهذا المطلب فان الاتحاد سيبدأ بإجراءات تصعيدية تبدء بتعليق الدوام في كافة الجامعات الفلسطينية يوم 7/2/2022 وسيتلوه إجراءات لاحقة متصاعدة سيتم الإعلان عنها في حينه.ويطالب الاتحاد مجلس أمناء جامعة القدس بإقالة د. عماد أبو كشك، اذ ان استمرار وجوده على رأس الهرم الإداري في الجامعة يشكل خطرا يتهدد الجامعة وينذر بانهيارها.ويتوجه الاتحاد الى فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بالتدخل لإنهاء الأزمة وانصاف الموظفين المفصولين ولإنقاذ جامعة القدس من الانهيار.مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن عقد اجتماع له يوم الجمعة الموافق 14/1/2022 في جامعة بيرزيت بحضور رؤساء وممثلي نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية.