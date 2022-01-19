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شؤون فلسطينية

اشتية يشكر جميل مطور ويستقبله لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية رئيساً لسلطة جودة البيئة

اشتية يشكر جميل مطور ويستقبله لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية رئيساً لسلطة جودة البيئة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، الوزير جميل مطور لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية رئيسا لسلطة جودة البيئة.

وقال رئيس الوزراء: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على فترة رئاستك لسلطة جودة البيئة، وجهودك في سبيل خدمة المشهد الوطني، ورفع اسم فلسطين في المحافل الدولية، ونحن على ثقة بأن رئيسة سلطة البيئة الجديدة ستستكمل مشوارك في هذه المؤسسة".


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