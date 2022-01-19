"كهرباء غزة": أعلى قيمة طلب على الكهرباء سُجلت اليوم الأربعاء





كما أشارت إلى أعلى نسبة عجز تحققت منذ بداية المنخفض الأخير حيث بلغت(67.7%).



وتابعت: أن الذروة السابقة كانت بقيمة 642 ميجاوات ونسبة عجز (67%) وذلك يوم الأحد 16 كانون الثاني/يناير 2022 الساعة (17:00).





رام الله - دنيا الوطنقالت شركة الكهرباء بغزة، إن أجهزة القياس لدى الشركة، سجلت اليوم الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير 2022، عند الساعة (16:00) أعلى قيمة طلب على الكهرباء حيث بلغت (643.6) ميجاوات.