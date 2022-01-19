طالع: لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات مهمة

رام الله - دنيا الوطناتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، عدة قرارات، بناء على مداولات، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء.وأصدرت قراراً بدعـم الأسـر المتضررة جراء المنخفض الجـوي، بمبلغ عاجل قيمته (168 ألف دولار) وتقديم المساعدات اللازمـة عبر وزارتي التنميـة الاجتماعية، والأوقاف والشـؤون الدينية.ومن ضمن القرارات، إنشاء صندوق السلامة المرورية، وتخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية للإنفاق على: تحسين وتأهيل الطرق، حوافز للسائقين الملتزمين وتطوير الحالة المرورية.كما قررت إعفـاء المنشـآت والمحال التجاريـة المتضـررة خـلال عـدوان 2021م مـن كافة الرسوم الحكومية المستحقة عـن العـام 2021م، على أن تتكفـل وزارة الماليـة بتغطية قيمة هذه المبالغ.كما تم صرف مبلـغ مالـي لمنتخب فلسطين لكرة القدم للاعبين ذوي البتر في مهمة المشاركة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، ومبلغ آخر لـدعـم نـادي الصداقة في مهمة تمثيل فلسطين للمشاركة في البطولة العربية لكرة الطائرة.كما قررت الموافقة على صرف مساعدات ماليـة للنقابات المهنيـة، للمساهمة في دعم الأنشطة النقابية، بالتنسيق المشترك بين وزارة المالية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تمديـد العمل بحملـة تخفيض تـراخيص المركبـات لمـدة شـهر إضـافي حتـى نهايـة شهر فبراير 2022م.وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، تكليف وزارة المالية بصـرف كشـف الطلبات المعتمدة للصـرف مـن المستحقات لأغراض الزواج عن شهر 7/2020م، وصـرف آخـر كشـفين معتمـدين لأغراض العلاج، وصـرف الربع الثالـث مـن مكافـآت الثانويـة العامـة يـوم الخميس الموافـق 20/1/2022م بقيمة (2 مليون شكل).كما تم إقرار تسهيلات لتجار ومحطات الوقود العاملة، بزيادة الفترة المخصصة لسداد الالتزامات المترتبة عليهم، وتكليـف وزارة الماليـة بتلبيـة احتياجـات وزارة الصـحة العاجلـة لتشـغيل المستشفى الميداني الإماراتي.وأكدت الموافقة على تشکیل لجنة وطنیة للتعامل مع قضایا الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة، والعديد من المؤسسات الرسمية والأهلية.وقررت اعتماد تشکیل لجنة حكومية برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتقییم أداء البلدیات، بحيث تضم في عضويتها مختصين وكفاءات أكاديمية ومهنية، والموافقـة علـى سـفـر وفـد من وزارة الزراعـة لجمهوريـة مصـر العربية للتباحث حول الاستفادة من الخدمات البيطرية، وعملية استيراد بيض التفريخ.