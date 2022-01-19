دولي

إسرائيل: انتشار وباء (كورونا) يُسجل أرقاماً قياسية

إسرائيل: انتشار وباء (كورونا) يُسجل أرقاماً قياسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم أمس تشخيص نحو 75 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وأن لدى 10% من هؤلاء هذه المرة الثانية للإصابة بالعدوى.

كما ارتفع عدد المرضى في الحالة الخطيرة الى 533،  104 منهم  يخضعون لجهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويُستشف من معطيات الوزارة، أن عدد المصابين في إسرائيل، منذ ظهور الوباء تجاوز مليوني شخص، وأن عدد الحالات النشطة يبلغ قرابة 400 ألف، ويخضع نحو 220 الف شخص للحجر الصحي. 

أما عدد الوفيات جراء الجائحة منذ ظهورها فيبلغ 8,350.

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