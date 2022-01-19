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شؤون فلسطينية

شاهد: الشرطة بغزة تُنظم حفل الوفاء لشهدائها

شاهد: الشرطة بغزة تُنظم حفل الوفاء لشهدائها
رام الله - دنيا الوطن
نظمت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، ظهر الأربعاء "حفـل الوفـاء لشهـداء الشرطـة"، في الذكرى السنوية الثالثة عشرة للعدوان (الإسرائيلي) على غزة عام 2008-2009.

وحضر الحفل رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ونائب قائد قوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح وقيادة الشرطة الفلسطينية.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً وأوبريتاً فنياً من إنتاج المكتب الإعلامي للشرطة يُحاكي استهداف الاحتلال لمقرات الشرطة خلال العدوان على غزة عام 2008-2009، وارتقاء مئات الشهداء والجرحى من منتسبي الشرطة.

كما اشتمل الأوبريت الفني على عرض لإدارات وأقسام الشرطة، وتلاوة قسم الشرطة، بالإضافة لعرض فني مسرحي يُجسد قصة استشهاد الرائد فارس العشي من إدارة هندسة المتفجرات، والذي ارتقى في الضربة الجوية الأولى لمقرات الشرطة في العدوان الإسرائيلي عام 2008.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً حول حادثة استهداف حاجزين للشرطة بتفجير تخريبي نهاية شهر أغسطس عام 2019، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي الشرطة هم الشهيد وائل خليفة والشهيد سلامة النديم والشهيد زياد الغرابلي.

خيرة الرجال

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة أثبتت جدارتها وبسالتها في بقائها درعاً حامياً لشعبنا، رغم ما لحق بها من استهداف، ورسخت طريقها بأن الصمود عقيدة وأن القائد يخلفه ألف قائد.

وقال الدعليس: "إنه رغم حجم التضحية والألم بفقدان خيرة الرجال من الشرطة والأجهزة الأمنية إلا أن أبطال الداخلية والشرطة صمدوا أمام كافة محاولات التركيع والخنوع والاستسلام".

وأضاف خلال كلمته "الاحتلال ظنّ بتوجيه الضربة الجوية الأولى لوزارة الداخلية خلال عدوان 2008، أنه سيُحدث زعزعة في الجبهة الداخلية لكنه فشل في ذلك وجرّ أذيال الهزيمة".

دعم مالي

في سياق آخر، أعلن الدعليس أن لجنة متابعة العمل الحكومي أنجزت خلال الفترة الماضية المرحلتين الأولى والثانية من ترقيات الرتب السامية لضباط وزارة الداخلية، التي كانت متوقفة خلال سنوات سابقة، مشيراً إلى أته سيتم إنجاز المرحلة الثالثة قريباً؛ تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة أبناء شعبنا.

وتابع "قررنا تقديم دعم مالي عاجل للشرطة وإداراتها المختلفة بقيمة 100 ألف دولار، ورعاية جهود شرطة المرور والنجدة وتقديم ما يلزم من دعم لضبط الحالة المرورية".

قوية ومتماسكة

بدوره، أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أنه أمام التضحيات العظيمة كان لا بد للشرطة تخليد ما قدمه الشهداء من بطولات في سبيل الوطن وخدمة أبناء شعبنا.

وقال اللواء صلاح: "بالرغم من الاعتداءات الإسرائيلية والاستهداف المباشر للشرطة ومقارها ومنتسبيها إلا أنها حافظت على الجبهة الداخلية قوية ومتماسكة".

ولفت إلى أن الشرطة تواصل جهودها مع النيابة والقضاء من خلال المنظومة العدلية للعمل على إنفاذ وسيادة القانون؛ لنؤكد على دورنا ومهمتنا الوطنية في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.

وتوجه مدير الشرطة بالتحية للشهداء وعوائلهم، كما حيا العيون الساهرة التي لا زالت مستمرة في القيام بدورها في حماية الوطن والمواطن.

من جانبه، أشاد ماجد أبو مراد شقيق الشهيد المقدم "حازم أبو مراد" في كلمة ألقاها باسم عوائل شهداء الشرطة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لحماية الوطن وأمن المواطن.

وقال أبو مراد: "نستذكر اليوم كوكبة عظيمة من أبناء الشرطة قدموا الأرواح والدماء لحماية الوطن، وحُق لشعبنا وأمتنا أن يفخروا بالشهيد الوزير سعيد صيام الذي أرسى قواعد الأمن وحفظ المجتمع وأسس لعقيدة وطنية أمنية سليمة".

وفي ختام الحفل كرمت قيادة العمل الحكومي والداخلية عدداً من قادة الأجهزة الأمنية السابقين، من بينهم اللواء جمال الجراح مدير عام الشرطة الأسبق واللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة السابق، وعدد من مدراء الإدارات الشرطية.













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