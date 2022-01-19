الأحمد يرد على بيان "الشعبية" بشأن ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني





جاء ذلك تعقيباً على بيان للجبهة الشعبية، بشأن ترشيح حركة فتح لعضو لجنتها المركزية روحي فتوح لموقع "رئيس المجلس الوطني" واعتباره تفرد في القرار، مستغرباً ما قالته الجبهة الشعبية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وشراكة وطنية عميقة.



ودعا الأحمد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى عدم التسرع بإصدار البيانات وتحمل المسؤولية الوطنية في تناولها لأي رأي أو موقف يتخذه هذا الفصيل أو ذاك بعيداً عن اللغة السلبية والاتهامات والتشويه والالتزام بلغة الحوار الديمقراطي والمسؤول من أجل تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، إن من حق أي فصيل أو عضو في المجلس الوطني أن يرشح نفسه لأي موقع في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القيادية وفق أنظمتها وقوانينها.