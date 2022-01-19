الدعليس: قررنا تقديم دعم مالي للشرطة وإداراتها بقيمة 100 ألف دولار

رام الله - دنيا الوطنأصدر عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، قرارا بتقديم دعم مالي عاجل للشرطة الفلسطينية وإداراتها المختلفة بقيمة 100 ألف دولار، ورعاية جهود شرطة المرور وتقديم ما يلزم من دعم لضبط الحالة المرورية.جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات "حفل الوفاء لشهداء الشرطة"، قائلا: "رغم حجم التضحية والألم بفقدان خيرة الرجال من الشرطة والأجهزة الأمنية إلا أن أبطال الداخلية والشرطة صمدوا أمام كافة محاولات التركيع والخنوع والاستسلام".وأضاف الدعليس: "وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة أثبتت جدارتها وبسالتها في بقائها درعاً حامياً لشعبنا، رغم ما لحق بها من استهداف، ورسخت طريقها بأن الصمود عقيدة وأن القائد يخلفه ألف قائد".وتابع بقوله: "الاحتلال ظنّ بتوجيه الضربة الجوية الأولى لوزارة الداخلية خلال عدوان 2008، أنه سيُحدث زعزعة في الجبهة الداخلية، لكنه فشل في ذلك وجرّ أذيال الهزيمة".وفي السياق، أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أنه خلال الفترة الماضية، تم انجاز مرحلتين من ترقيات الرتب السامية لضباط وزارة الداخلية، والتي كانت متوقفة خلال سنوات سابقة، معلنا في الوقت ذاته أنه سيتم إنجاز المرحلة الثالثة قريباً؛ تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.