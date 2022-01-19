راصد جوي يكشف موعد انتهاء المنخفض الحالي.. هل من منخفضات مقبلة؟





وقال العلامي في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": "إن المنخفض الجوي الذي يؤثر حالياً على فلسطين يتوقع استمراره لساعات صباح يوم غداً الخميس، ثم تميل الأجواء إلى الاستقرار لكن مع بقائها باردة بشكل واضح، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها".





وأضاف: "أن الأجواء غداً تبقى صحوة ومستقرة ومشمسة، ولكن وسط درجات حرارة متدنية ولا تتجاوز نهاراً 10 درجات مئوية في المناطق الجبالية، ولا تتجاوز أيضاً 12 درجة مئوية في بقية المناطق المنخفضة".





وخلال يوم الجمعة وبداية الأسبوع المقبل، أوضح الراصد أن الأجواء تبقي مستقرة وصحوة، ولا يوجد تغيرات جوهرية على الحالة الجوية، لكن تبقى معدلات الحرارة متدنية دون معدلاتها.





وتابع: "أن هناك توقعات أولية بكتلة هوائية باردة، أو منخفض جوي جديد، ويكون ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل".





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.