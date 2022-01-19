الأردن يؤكد رفضه وإدانته هدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنجدد هيثم أبو الفول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف الأردن الثابت برفض وإدانة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.وأكد أبو الفول "إدانة الوزارة قيام إسرائيل الأربعاء، بتهجير إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وهدم منزلها باعتباره تهجيرًا قسريًا ومخالفة للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني".وقال أبو الفول لقناة (المملكة) الأردنية: "إن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم".وشدد، أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية بحق العائلات الفلسطينية تُعد ممارسات غير شرعية وغير قانونية وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وفجر اليوم الأربعاء، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، كما اعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل ان تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والأطفال إلى العراء.وشردت قوات الاحتلال نحو 13 من أفراد عائلة صالحية في العراء في ظل الاجواء الماطرة والباردة، كما حولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الاقتراب منها.وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد حاصرت منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح أول أمس، وأغلقت الطرق المؤدية اليه، لإجبارها على إخلائه، حيث اعتصم صاحب المنزل محمود صالحية مع أولاده بداخل منزله مهددًا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقًا عسكريا حول المنزل ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.