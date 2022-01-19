(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، غداً الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الاولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد رقم (2022/4)، بالاضافة الى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3).وطالبت الوزارة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة التزامهم بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات الأولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد، سيكون غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي، وبعدها يتم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات على النحو التالي:- الخميس 1/20: فحص الحافلات (4-6).- الأحد 1/23: فحص الحافلات (7-9).- الإثنين 1/24: فحص الحافلة العاشرة.