بدران يعزي عائلة الشهيد الهذالين

رام الله - دنيا الوطنهاتف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران عائلة الشهيد الشيخ سليمان الهذالين، مؤكداً أنه ترك بصمة وأثرًا واضحًا لدى شعبنا الفلسطيني.وعبر بدران عن فخر حماس واعتزازها بوجود شخص مثل الشيخ سليمان بين أبناء شعبنا المقاومين، ناقلاً تعازي المكتب السياسي للحركة لعائلته وأهل منطقته ومحبيه وأبناء شعبنا كافة.وقال بدران: رغم بلوغ الشيخ هذه السن إلا أنه أصر على مواجهة الاحتلال، مشدداً على أن طريق الشهداء هو الطريق الوحيد لتحقيق أماني شعبنا الفلسطيني بالعودة والتحرير.وبيّن أن تعمد الاحتلال قتل الشيخ سليمان هو محاولة لوأد روح المقاومة، وإبطال مثل هذه النماذج المميزة في شعبنا الفلسطيني.وأصيب الهذالين بالرأس والصدر والبطن والحوض بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده.