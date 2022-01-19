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السعودية تعلن شروط التقدم لأداء العمرة

السعودية تعلن شروط التقدم لأداء العمرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأربعاء، عن شروط للراغبين بأداء مناسك العمرة، منها الحصول على كل جرعات لقاح التحصين ضد فيروس (كورونا) المعتمدة في السعودية، وحجز موعد عبر تطبيق (اعتمرنا).

كما اشترطت على المعتمرين والزوار التسجيل في منصة (قدوم)، وكذلك تسجيل إثبات اللقاح في منصة (مقيم) قبل دخول الأراضي السعودية، وفق (شروق الأوسط).

ويعتبر تطبيق (قدوم) خدمة إلكترونية تمكن القادمين إلى السعودية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة (كورونا) قبل دخول السعودية بـ 72 ساعة على الأقل؛ تسهيلاً لإجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية.

بينما منصة (مقيم) فهي خدمة تتيح للمواطن والمقيم رفع طلبات إضافة لقاحات (كورونا) المعتمدة لدى السعودية التي حصلوا عليها من الخارج لمعالجتها وإضافتها في تطبيق (توكلنا). 

كما استثنت السلطات الصحية السعودية المحصنين القادمين من خارج البلاد للعمرة بلقاحات (فايزربيونتك - أسترازينيكا – موديرنا – جونسون آند جونسون) المعتمدة لديها من إجراءات الحجر الصحي، على أن يستكمل الوافدون كامل الجرعات قبل الوصول إلى الأراضي السعودية.

ويعد الالتزام بهذه الجرعات المعتمدة كافياً، في حين يعد الحجر الصحي المؤسسي المقدر بثلاثة أيام إلزاميا ًعلى أولئك الذين استكملوا لقاحات (ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) لمواجهة (كورونا) وقدموا لتأدية العمرة.

ويستوجب على المحصنين بهذه اللقاحات تقديم شهادة فحص مخبري (بي سي آر) قبل يومين من قدومهم، وأخرى بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي المؤسسي للتأكد من سلامتهم، وفقا لوزارة الحج والعمرة.



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