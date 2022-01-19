قيادة حماس في الصبرة تثمن جهود بلدية غزة في المنخفض الأخير





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية غزة يحيى السراج وفدًا من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في حي الصبرة لتقديم الشكر والثناء للبلدية إدارة وعاملين على الجهود التي بذلت خلال المنخفض الجوي العميق الذي ضرب قطاع غزة قبل أيام.وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس البلدية في مكتبه بالمقر الرئيسي وسط غزة، رئيس لجنة الطوارئ مصطفى قزعاط والناطق باسم اللجنة حسني مهنا، وأكد يحيى السراج أن هذه الزيارة تؤكد على علاقة الشراكة الحقيقية بين بلدية غزة ومكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله.وأوضح السراج أن طواقم البلدية بذلت جهودا كبيرة وعملت بكل جدٍ لمنع وقوع كوارث في مدينة غزة التي تعرضت لعدوان إسرائيلي واسع في مايو أيار الماضي، دمر بنيتها التحتية بشكل واسع.وأضاف السراج" أن بلدية غزة تفتح أبوابها أمام المبادرات والأنشطة المجتمعية الخلاقة والمبدعة وخاصة الشبابية منها، مؤكداً استعداد البلدية للتعاون مع المبادرات والأنشطة التي تعود بالفائدة على المواطنين في غزة".وبدوره، أعرب القيادي في الحركة د. وليد عويضة عن الفخر والاعتزاز بالدور الذي قامت به طواقم البلدية ولجانها العاملة في تقديم الخِدمات للمواطنين عامة وحي الصبرة خاصة، وأبدى عويضة استعداد حركة حماس بمختلف مستوياتها وعناصرها للتعاون المشترك مع البلدية لخدمة أبناء شعبنا في مدينة غزة.ومن جانبه أثنى القيادي في الحركة أحمد الداية على جهود لجنة الطوارئ في بلدية غزة خلال المنخفض الجوي، مؤكداً استعداد الحركة لتقديم ما يلزم في سبيل التخفيف على المواطنين.وقال الداية: "إن الجهود التي بذلت حالت دون وقوع مزيد من الأضرار نتيجة تدمير الاحتلال للبنية التحتية في غزة خلال الحروب السابقة ونتيجة الحصار المطبق، وفي ختام الزيارة قدم وفد قيادة حماس في الصبرة درع الوفاء لرئيس بلدية غزة د.يحيى السراج".