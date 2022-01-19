دولي

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة بينيت

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة بينيت
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف النشطاء في اليمين الإسرائيلي ضد حكومة نفتالي بينيت، مساء أمس الثلاثاء، في ألف مفترقٍ وجسر في أنحاء "إسرائيل"، وبمشاركة نواب في "الكنيست".

وأفاد موقع (i24) الإسرائيلي أنّ النشطاء نظّموا "احتجاجات شارك فيها 20 ألف شخص". وقال النشطاء للقناة 13 الإسرائيلية إنّ "أشخاصاً من كافة أبناء المجتمع اجتمعوا معاً في نفس الوقت في كافة المفترقات والجسور في أنحاء البلاد، كجسدٍ واحد ضد إدارة حكومة إسرائيل".

ورفع بعض المحتجين شعارات كتب عليها "بينيت خطرٌ على إسرائيل" أو "الشعب يريد دولة يهودية".

كما وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ الآلاف من الإسرائيليين رفعوا شعار "إسرائيل في خطر - نريد دولة يهودية"، لدى أكثر من 100 مفترق طرق وجسر في جميع أنحاء البلاد.

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