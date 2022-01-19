لجنة الانتخابات تنشر تفاصيل الترشح للانتخابات المحلية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية نشر كافة المعلومات الخاصة بالترشح على موقعها الالكتروني، بحيث شملت الإجراءات والشروط والنماذج اللازمة لعملية الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ صباح يوم الثلاثاء 8/2/2022 وتستمر لمدة 10 أيام، بحيث تنتهي مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من ذات الشهر.ودعت اللجنة المواطنين المهتمين بالترشح إلى الاطلاع على تفاصيل وشروط الترشح، والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.و يذكر أن الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية من المقرر أن يجري يوم السبت 26 آذار/ مارس المقبل، في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية.