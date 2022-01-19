إسرائيل تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)





وقال نحمان شاي، خلال مقابلة له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إن عدد الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات بلغ 1,591، فيما ارتفع عدد الإصابات الخطيرة الى 526 إصابة".





وأضاف: "أنه من غير المستبعد وصول عدد الإصابات اليومية في إسرائيل إلى 200 ألف حالة، حيث أن السيطرة على الأحداث باتت منخفضة".





بدورها، أفادت قناة (كان) العبرية، أن وزارة الصحة تدرس إلغاء الحجر الصحي للأطفال في جهاز التعليم، ابتداء من الأسبوع القادم.





رام الله - دنيا الوطنكشف نحمان شاي، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن عدد إصابات (كورونا) اليومية، إذ بلغت 71.593 إصابة.