شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة مقدسية على هدم منزلها في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، ذاتيا.

وأفادت مصادر محلية بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي فيصل الجعبري على هدم منزله الذي يأويه وعائلته في حي واد الجوز إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ذاتيا.

وأضافت: أن مساحة المنزل تبلغ سبعين مترًا مربعًا ومبني منذ عام 2016، وتعيش فيه عائلة الجعبري المكونة من ثمانية افراد.

وكانت بلدية الاحتلال أمهلت عائلة الجعبري حتى الـ25 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي لهدم منزلها ذاتيا أو أن تهدمه آلياتها وتكليفها أجرة الهدم، ما اضطر العائلة الى هدمه ذاتيا، بعد أن فرضت عليها مخالفات بناء زادت عن سبعين ألف شيقل، وتكلفت أيضًا بنحو خمسين ألفًا للمحامين في محاولة لإلغاء قرار الهدم.

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