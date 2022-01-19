دولي

الصحة العالمية تحذّر من أن وباء (كورونا) لم ينته

الصحة العالمية تحذّر من أن وباء (كورونا) لم ينته
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن وباء (كورونا) لم ينته، حيث تشهد العديد من الدول العالم بتسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات.

وينتشر المتحورة (أميكرون) شديدة العدوى بشكل واسع في أنحاء العالم، ما دفع بعض الدول لإعادة فرض إجراءات جديدة وتسريع إطلاق حملات التطعيم بالجرعات المعززة، وفق (فرانس24).

بدوره، قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة في مقرها في جنيف: "ما زال هذا الوباء بعيدا عن نهايته".

كما حذّر مدير منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من التقليل من مدى خطورة (أوميكرون)، المتحورة التي تتفشي بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولا إلى شرق آسيا، منذ اكتشفت أول مرة في جنوب القارة الإفريقية في تشرين الثاني/نوفمبر.






أخبار ذات صلة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة بينيت

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة بينيت

إسرائيل تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

إسرائيل تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

(موديرنا) الأمريكية تنوي طرح لقاح ثلاثي ضد (كورونا) أواخر عام 2023

(موديرنا) الأمريكية تنوي طرح لقاح ثلاثي ضد (كورونا) أواخر عام 2023

بعد ثوران بركاني هائل.. تونجا تعلن حالة الطوارئ

بعد ثوران بركاني هائل.. تونجا تعلن حالة الطوارئ

قمة أمريكية روسية مرتقبة في جنيف

قمة أمريكية روسية مرتقبة في جنيف

الإمارات تعلق رحلات الطيران إلى أمريكا بسبب تشغيل شبكة الـ(5G)

الإمارات تعلق رحلات الطيران إلى أمريكا بسبب تشغيل شبكة الـ(5G)

اليابان تعتزم فرض الطوارئ في طوكيو بسبب انتشار (أوميكرون)

اليابان تعتزم فرض الطوارئ في طوكيو بسبب انتشار (أوميكرون)

شاهد: انفجار مجهول في خط أنابيب نفط جنوب تركيا

شاهد: انفجار مجهول في خط أنابيب نفط جنوب تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى تقدم رسائل عاجلة لجهات دولية حول أوضاع الأسرى بالمنخفضات الجوية

وزارة الأسرى تقدم رسائل عاجلة لجهات دولية حول أوضاع الأسرى بالمنخفضات الجوية

لجنة الانتخابات تنشر تفاصيل الترشح للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات تنشر تفاصيل الترشح للانتخابات المحلية

الديمقراطية: هدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي وإرهاب منظم

الديمقراطية: هدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي وإرهاب منظم

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

منوعات

&#34;الرئة عندي لا تتحمل&#34;.. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

"الرئة عندي لا تتحمل".. رشوان توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بـ(كورونا)

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى &#34; فخورة فيكِ&#34;

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى " فخورة فيكِ"

رانيا يوسف.. &#34;لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل&#34;

رانيا يوسف.. "لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل"

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

عربي

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة