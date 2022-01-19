الصحة العالمية تحذّر من أن وباء (كورونا) لم ينته



وينتشر المتحورة (أميكرون) شديدة العدوى بشكل واسع في أنحاء العالم، ما دفع بعض الدول لإعادة فرض إجراءات جديدة وتسريع إطلاق حملات التطعيم بالجرعات المعززة، وفق (فرانس24).



بدوره، قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة في مقرها في جنيف: "ما زال هذا الوباء بعيدا عن نهايته".



كما حذّر مدير منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من التقليل من مدى خطورة (أوميكرون)، المتحورة التي تتفشي بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولا إلى شرق آسيا، منذ اكتشفت أول مرة في جنوب القارة الإفريقية في تشرين الثاني/نوفمبر.















رام الله - دنيا الوطنحذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن وباء (كورونا) لم ينته، حيث تشهد العديد من الدول العالم بتسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات.